Rakibini nakavt ederek yenen kadın sporcunun şaşkınlık yaratan sevinci

Spor müsabakalarında sporcuların ilginç sevinme şekillerine sık sık şahit olunuyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bir dövüş maçında yaşanan olay, daha öncekiler gibi olmadı.

Başarılı sporcu Tai Emery, rakibi Rung-Arun Khunchai'yi nakavt etmesinin ardından hızla tribüne koşarak göğüslerini açtı ve sevincini bu şekilde gösterdi. Sporcunun göğsünü açtığı anlara ekran başında ve tribünde tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.