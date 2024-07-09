ABD'de gırtlak nakli yapılan kanser hastası konuşma yetisini geri kazandı

Kaynak: AA
ABD'de gırtlak nakli yapılan kanser hastası konuşma yetisini geri kazandı

Arizona'daki Mayo Clinic Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir gırtlak nakli operasyonu sonrasında kanser hastası Marty Kedian, konuşma yetisini yeniden kazandı.

Kedian, ABD genelinde bu tür bir operasyon geçiren üçüncü kişi olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun ardından konuşabilme yetisini geri kazanan Kedian, yapılan açıklamada operasyon sonrası yaklaşık bir saat boyunca konuşabildiğini belirtti.

Mayo Clinic Baş ve Boyun Cerrahisi Başkanı David Lott, sesini kaybeden hastaların iletişim yeteneklerinin büyük ölçüde azaldığını vurgulayarak, bu tür operasyonların önemine dikkat çekti. Lott ayrıca, Kedian'ın yavaş ilerleyen kanser hastalığı nedeniyle operasyon için uygun bir aday olduğunu ifade etti.

Mayo Clinic tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların dokuz kişiye daha yapılması planlanıyor. Bu çalışmanın detayları ve operasyonun sonuçları, "Mayo Clinic Proceedings" dergisinde yayımlanacak.

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