ABD'de gırtlak nakli yapılan kanser hastası konuşma yetisini geri kazandı

Kedian, ABD genelinde bu tür bir operasyon geçiren üçüncü kişi olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun ardından konuşabilme yetisini geri kazanan Kedian, yapılan açıklamada operasyon sonrası yaklaşık bir saat boyunca konuşabildiğini belirtti.

Mayo Clinic Baş ve Boyun Cerrahisi Başkanı David Lott, sesini kaybeden hastaların iletişim yeteneklerinin büyük ölçüde azaldığını vurgulayarak, bu tür operasyonların önemine dikkat çekti. Lott ayrıca, Kedian'ın yavaş ilerleyen kanser hastalığı nedeniyle operasyon için uygun bir aday olduğunu ifade etti.

Mayo Clinic tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde benzer operasyonların dokuz kişiye daha yapılması planlanıyor. Bu çalışmanın detayları ve operasyonun sonuçları, "Mayo Clinic Proceedings" dergisinde yayımlanacak.