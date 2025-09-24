ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun Dallas'taki merkez binasına saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

