Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı

Independent Türkçe'nin haberine göre, Kaliforniya'da yaşayan Dustin Procita, 4 Kasım'da kuşları beslemek için dışarı çıktığını, daha sonra eve dönüp müzik dinlemeye başladığını ve bu esnada gizemli bir nesnenin eve çarptığını söyledi.

Dustin Procita "Büyük bir patlama sesi duydum. Duman kokusu almaya başladım, verandaya gittim ve tamamen alevler içinde kalmıştı" dedi.

Procita hızla büyüyen alevlerden kaçarken köpeklerinden birini kurtarsa da diğer köpeği hayatını kaybetti. Komşuları, talihsiz adama gökyüzünden düşen parlak ışık topunun bölgedeki kişiler tarafından çekilen çok sayıda videosunu izletti.

Procita "Ne olduğunu görmedim ama konuştuğum herkesten, gökten düşen alev topunun oraya düştüğünü duydum" diye konuştu. Bir eve meteor çarpmasının 4 trilyonda bir yaşandığını kaydeden Procito, "Bu yüzden bugün piyango bileti alabilirim" dedi.

Penn Valley İtfaiyesi'nden Josh Miller, alev topunu kendisinin görmediğini ancak görgü tanıklarının ifadelerini ciddiye aldığını belirtti:

Önce bir kişi bana bundan bahsetti ve 'Tamam, bunu aklımın bir köşesine koyacağım' dedim. Ama sonra daha fazla insan gelip bunun hakkında konuşmaya başladı.

Penn Valley İtfaiyesi ve eyalete bağlı itfaiye teşkilatı Cal Fire, evdeki yangın hakkında soruşturma başlattı.

NASA Meteoroid Çevre Ofisi yöneticilerinden William Cooke ise Kaliforniya'nın kuzeyinde cuma görülen ateş topunun yeryüzüne temas etmediğini söyledi.

Bölge sakinlerinin gördüğü ateş topunun, Taurid meteor yağmurundan kaynaklandığını belirten Cooke, bunların nispeten küçük olduğunu ve yere değmeyeceğini kaydetti. NASA yöneticisi, meteorların herhangi bir yangına sebep olduğuna inanmadıklarını da sözlerine ekledi.