ABD'de gözaltına alınan Rümeysa hakkında flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa hakkında flaş karar!

Filistin'e destek verdiği için ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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ABD’de, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Yargıç William Sessions, "Hükümete, kanıtları derhal sunmaları için uyarıda bulundum ve bu üç hafta önceydi. Hükümetten Öztürk’ün makalesi dışında herhangi bir kanıt sunulmadı." ifadelerini kullandı.

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