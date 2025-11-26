Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, Dölek'in, Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.

TASC adına davayı gönüllü olarak takip eden Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur." ifadelerine yer verildi.

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edecek.

TÜRK BİLİM İNSANI DÖLEK'TEN HABER ALINAMAMIŞTI

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.