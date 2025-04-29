ABD'de gözaltında bulunan Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'de gözaltında bulunan Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar!

ABD'de yüksek lisans eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Louisiana eyaletinden Vermont eyaletine nakil kararının Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını duyurdu.

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Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

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Öztürk'ün hukuk ekibi Temyiz Mahkemesi’nin kararına cevap olarak yaptığı açıklamada, "Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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