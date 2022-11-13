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ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:56
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ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı

ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı
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ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

Dallas İtfaiyesi (DFR) tarafından yapılan açıklamada, Dallas Executive Havalimanı'ndaki gösteri sırasında yaşanan çarpışmanın yerel saatle 13.25'te meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer tarafından kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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