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Havaalanında uçağa yol gösteren kadına kamyon çarptı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda hızla giden bir kamyon Delta Havayolları’nda görevli bir kadına çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:15
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ABD'de havaalanında uçağa yol gösteren kadına kamyon çarptı

Havaalanında uçağa yol gösteren kadına kamyon çarptı
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İHA'nın haberine göre, Atlanta şehrinde yer alan Hartsfield-Jackson Havaalanı'ndaki apronda geçtiğimiz 10 Aralık’ta yaşanan olayda Delta Havayolları’nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi. 

Havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hava yolu çalışanı kadının elindeki ışıkla az ilerdeki uçağı yönlendirdiği sırada kamyonun hızla gelerek kendisine çarptığı anlar görülüyor.

Ezilen işçi Camdyn Davis'in annesi kızının kaza sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdiğini ve vücudunda kafatası dahil birçok kemiğin kırıldığını belirterek, aldığı yaralardan sonra eski haline gelebilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade etti. Yaralanan kadının tedavi sürecine maddi destek vermek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kazanın araştırıldığını bildirdi. Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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