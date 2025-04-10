ABD’de helikopter düştü!

ABD'nin New York kentinde helikopter düştü.
HELİKOPTER NEHRE DÜŞTÜ
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.