ABD’de helikopter düştü!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Son dakika... ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'nin New York kentinde helikopter düştü.

HELİKOPTER NEHRE DÜŞTÜ

New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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