ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.