ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
ABD’de helikopter palmiye ağaçlarına çarpıp düştü! Yaralılar var
Kaynak: DHA