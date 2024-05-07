ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinin bin nüfuslu Barnsdall kasabasında hortuma neden oldu.
Ağaçlar ve elektrik hatlarının devrildiği afet sonucu, ortalık savaş alanına döndü. Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Barnsdall’da 30-40 ev hasar gördü, bir huzurevi ise gaz sızıntısından dolayı boşaltıldı.
Osage County Acil Durum Yönetimi tarafından bildirilen bir diğer açıklamaya göre ise hortumun savurduğu enkaz parçalarından dolayı çok sayıda yol kapandı. Osage County Şerif Ofisi ise olay sonucu 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kansas eyaletinin bazı bölgelerine ise çapı 7.6 santimetre olan elma büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.