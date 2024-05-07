ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü

ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA
ABD’nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortum, eyaleti savaş alanına çevirirken, 1 kişi yaşamını yitirdi
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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 1

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinin bin nüfuslu Barnsdall kasabasında hortuma neden oldu.

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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 2

Ağaçlar ve elektrik hatlarının devrildiği afet sonucu, ortalık savaş alanına döndü. Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Barnsdall’da 30-40 ev hasar gördü, bir huzurevi ise gaz sızıntısından dolayı boşaltıldı.

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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 3

Osage County Acil Durum Yönetimi tarafından bildirilen bir diğer açıklamaya göre ise hortumun savurduğu enkaz parçalarından dolayı çok sayıda yol kapandı. Osage County Şerif Ofisi ise olay sonucu 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 4

Kansas eyaletinin bazı bölgelerine ise çapı 7.6 santimetre olan elma büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 5
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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 6
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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 7
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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 8
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ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü 9
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