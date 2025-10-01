ABD’de hükümet kapandı! Anlaşamadılar…

ABD federal hükümeti, Kongre'nin yeni mali yıl öncesi geçici bütçe tasarısını kabul edememesi sonucu faaliyetlerini durdurdu. Ülkede salı gecesi itibarıyla 2025 mali yılı tamamlanırken, hükümetin finansmanını sağlayacak bütçe konusunda uzlaşı sağlanamadı.

YETERLİ DESTEK ALINAMADI

Geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmemesi, federal kurumların operasyonlarını sürdürememesine yol açtı ve bu, 2019'dan sonraki ilk hükümet kapanması oldu. Yeni mali yılın başlangıcına kısa süre kala Senato, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından sunulan geçici bütçe önerilerini reddetti. Senatörler, yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık düzenlemelerini içeren Demokrat destekli tasarıyı onaylamazken, Cumhuriyetçi tasarı da tekrar oylanmasına rağmen yeterli desteği alamadı.

TRUMP KAPANMA İHTİMALİNİ BELİRTMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman öngören geçici bütçe tasarısını kabul etmişti, ancak Senato Cumhuriyetçi versiyona onay vermemişti. Demokratlar sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması ve Medicaid kesintilerinin iptalini isterken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerinde değişiklik içermeyen bir tasarıda diretmişti. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada hükümetin kapanma ihtimalini belirterek, bu durumda birçok çalışanın işten çıkarılabileceğini söylemişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), kapanma durumunda yaklaşık 750 bin federal çalışanın ücretsiz izne ayrılabileceğini öngörmüştü.

FEDERAL HÜKÜMET KAPANMASI NEDİR?

ABD yasalarına göre, Kongre 1 Ekim'den 30 Eylül'e uzanan mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle boşluk doldurulması gerekiyor. Geçici bütçe de kabul edilmezse, hükümet harcama yetkisini yitirerek temel hizmetler hariç tüm faaliyetlerini askıya alıyor. Bu dönemde "temel olmayan" hizmetlerdeki kamu personeli ücretsiz izne gönderilirken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve cezaevlerindeki çalışanlar görevlerine devam ediyor. "Temel personel" olarak sınıflanan bu grup, kapanma süresince maaşlarını genellikle yeni bütçe onaylanana kadar alamıyor.

EN SON KAPANMA TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi verilerine göre, 1981'den beri üç gün veya daha kısa süren 10 kapanma yaşanırken, operasyonları ciddi etkileyen 4 uzun kapanma oldu. Ülkede son hükümet kapanması, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde meydana gelmişti. Trump'ın Meksika duvarı finansmanını içermeyen geçici bütçeyi imzalamama tutumu, Demokratların taviz vermemesiyle bütçe krizine dönüşmüş ve federal hükümet kısmen kapanmıştı. Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da sona eren 35 günlük süreç, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kaydedilmişti.