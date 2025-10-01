ABD’de hükümet kapandı, Bitcoin düşüşe geçti

ABD’de hükümetin kapanması kripto para piyasasında düşüşe neden oldu. Bitcoin 113 bin 800 dolara kadar geriledikten sonra sınırlı yükselişe geçti.

ABD'de Senato'nun finansman anlaşmasına varamaması sonucu hükümetin kapanması, kripto para piyasalarını da etkiledi. Bitcoin, bu gelişmenin ardından 113 bin 800 dolara kadar geriledi ancak kayıplarının bir kısmını telafi ederek şu anda 114 bin 574 dolardan işlem görüyor. Günlük bazda düşüş ise yüzde 0,08 ile sınırlı kaldı.

"BU TÜR KAPANMALAR GENELLİKLE KISA SÜRÜYOR"

ABN AMRO ekonomisti Rogier Quaedvlieg, bu tür kapanmaların genellikle kısa sürdüğünü, siyasi baskılar nedeniyle birkaç gün içinde anlaşmaya varıldığını ifade etti. Quaedvlieg, Fed araştırmasına atıfla, kapanmaların ekonomik büyümeyi haftalık bazda yüzde 0,2 azalttığını, ancak hükümet yeniden açıldığında kayıpların hızla telafi edildiğini vurguladı.

"İŞSİZLİK ORANI ARTABİLİR"

Buna karşın ekonomist, "Trump yönetimi bu fırsatı çok sayıda devlet çalışanını işten çıkarmak için kullanırsa, işsizlik oranı belirgin şekilde artacaktır" uyarısında bulundu. Piyasalar, kapanmanın ne kadar süreceğini ve istihdam üzerindeki olası etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.

