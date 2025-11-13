ABD Temsilciler Meclisi, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdirmek için çarşamba günü ilk adımı attı. 1 Ekim'de başlayan kapanma, istihdam ve enflasyon verileri dahil olmak üzere birçok kritik ekonomik göstergenin yayımlanmasını durdurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın imzasıının ardından hükümet resmen yeniden açıldı.

Geçen ay, Fed politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Ancak Başkan Jerome Powell, veri eksikliği nedeniyle yeni bir indirim konusunda temkinli davranılması gerektiğini söylemişti. Reuters anketine göre ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik verilerin akışını başlatacağı ve faiz indirim beklentilerini güçlendireceği yönündeki iyimserlikle üst üste beşinci seansta yükselerek üç haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan 4219,49 dolara kadar çıktı

Spot altın şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,03 artışla 4208,69 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor

Gram altın 5 bin 720 liraya yükselirken çeyrek altın ise 9 bin 512 lira seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki yükselişin yanında döviz kurlarında da sınırlı yükseliş görülüyor. Dolar güne 42,26 lira seviyesinde başlarken euro ise 49,08 liradan işlem görüyor.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,33 yükselişle 12.071,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,26 artışla 12.031,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.063,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 12.071,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYREDİYOR

ABD’de hükümet kapanması sona ermeden önce kapanan New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 geriledi. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ülkede hükümetin açılmasının ardından yeni işlem gününe pozitif başladı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,06'ya inerken, şu sıralarda yüzde 4,09 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 yükselişle 99,5 seviyesine çıkarak 4 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Dolar endeksi, şu sıralarda ise yatay seyrediyor.

Yükselişini 5. işlem gününe taşıyan altının onsu şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varili de yüzde 0,1 düşüşle 62,5 dolarda işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün ABD'deki hükümet kapanmasının sona ereceğine yönelik beklentilerle pozitif bir kapanış yaparken, ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından yeni günde endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Yeni günde bölgedeki yoğun veri akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiltere'de bugün büyüme ve sanayi üretimi verileri yakından takip edilecek. Ülkede 2. çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 1,4 olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yüzde 1,3 büyümesini bekleniyor.

İngiltere'de son zamanlarda güç kazanan enflasyon oranları sebebiyle parasal sıkılığın uzun sürebileceği öngörüleri büyüme üzerinde baskı yaratırken, son açıklanan eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,22 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.