ABD'de iki küçük uçak havada çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'de iki küçük uçak havada çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinin güneyinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.A

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan (NTSB) yapılan açıklamaya göre, Marana Bölgesel Havalimanı yakınlarında bir Cessna 172S ve Lancair 360 MK II tipi uçak havada çarpıştı. Marana polisi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilerek, "Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki adet küçük uçağın karıştığı bir olay meydana gelmiştir. Trajik bir şekilde iki kişi hayatını kaybetmiştir. NTSB ve FAA olayı aktif olarak soruşturmaktadır. Soruşturmayı NTSB yürütecek olup, daha sonraki güncellemeler kendileri tarafından sağlanacaktır" denildi.

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