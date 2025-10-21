Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Huffpost gazetesinin muhabirine tepki çeken bir yanıt vermişti.

Leavitt, muhabirin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Budapeşte’de yapacağı görüşmenin yerine kimin karar verdiği ile ilgili sorusuna ‘Anan verdi’ şeklinde yanıtlamıştı. Söz konusu yanıt hem ABD’de hem de dünyada tepkiyle karşılandı.

AYNISINI PENTAGON SÖZCÜSÜ DE YAPTI

ABD’de Trump yönetimi ile birlikte özellikle basının karşısına çıkan isimlere verilen çirkin yanıtlar dikkat çekerken Beyaz Saray’dan gelen yanıtın benzeri Pentagon’dan da geldi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Cuma günü Beyaz Saray’a yaptığı ziyarette kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerden oluşan bir kravat takmıştı.

ABD Savaş Bakanı Hegseth'in taktığı kravat...

Bu kravat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir danışmanı tarafından Rusya bayrağına benzetildi ve övgüyle anıldı.

Bunun üzerine ABD'nin sol görüşlü gazetesi Huffpost'tan bir muhabir, Hegseth'in kravatının kim tarafından seçildiğini sordu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise HuffPost’un gazetecinin sorusuna “Kravatı anan aldı. Bu kravat vatansever bir Amerikan kravatı, aptal. Beyaz, kırmızı ve mavi renkler ayrıca ABD bayrağını sembolize ediyor” şeklinde yanıt verdi.

ABD’li yetkililer böylece aynı gazeteden gelen 2 soruya da benzer şekilde yanıt verdi.