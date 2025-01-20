ABD'de ikinci Trump dönemi! Yemin ederek göreve resmen başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.

Donald Trump Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne geldi , çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.

Kilisedeki ayinin ardından Beyaz Saray'a geçen Trump ve eşi Melania, burada geleneksel çay içme etkinliğinde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bir araya geldi

Washington'daki yemin töreni için herkes yerini aldı. Salona girişi sırasında Başkan Joe Biden ve Kamala Harris ayakta alkışlandı.

Başkan seçilen Donald Trump ABD Deniz Piyadeleri Bandosu'nun "Yaşasın Amerika" marşı eşliğinde Kongre Binası Rotundası'na girdi.

Trump yeniden yeminini ederek ABD'nin 47. Başkanı oldu.