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ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzası yeni basılan paralar üzerinde yer almaya başladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:18
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ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı

ABD'de ilk kadın Hazine Bakanı imzalı yeni dolarlar basılmaya başlandı
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ABD Hazine Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Darphanesi Hazine Bakanı Janet Yellen ve Mali İşler Başkanı Lynn Malerba'nın imzasını taşıyan ilk dolarları basmaya başladı" denildi.

İlgili paylaşımda, banknotların ABD para biriminde ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzasını taşıdığına vurgu yapıldı.

Yeni para basımı ile ilgili dün Teksas'taki darphanede düzenlenen törende konuşan Yellen, "Para birimi, her gün kullandığımız ve dokunduğumuz bir şeydir. Doğru yapıldığında, bize kim olduğumuzu, neye değer verdiğimizi ve neyin mümkün olduğunu söyleyebilir." ifadelerini kullandı.

Yellen ve Malerba'nın imzasını taşıyan 1 ve 5 dolarlık yeni paraların, önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Daha önce ilk kadın Merkez Bankası başkanı olarak görev yapan Yellen, Joe Biden hükümetinde Hazine Bakanlığının başına getirilen ilk kadın olarak da tarihe geçmişti.

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