ABD'de inşaat halindeki binada yangın

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan, San Francisco kentinde bulunan inşaat halindeki bir apartmanda yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
ABD'de inşaat halindeki binada yangın

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde Octavia Bulvarı üzerinde yer alan Oak Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda yangın çıktı.

San Francisco İtfaiye Departmanı bölgede 4 alarmlı uyarı verirken, olay yerine 140 itfaiye personeli ile 40 itfaiye aracı gönderildi. Yarım saat içinde söndürülen yangında can kaybı veya yaralı bildirilmezken, yaklaşık 5 bina yangından etkilendi. Yangın nedeniyle yerinden edilen 8 kişi ise güvenli alanlara gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise apartmanın tamamen alevler içinde kaldığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle süren çalışmalarda bölgede trafik aksamaların yaşanacağı kaydedilirken, ekiplerin herhangi bir tehlikeli duruma karşı inşaat alanında beklediği belirtildi.

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