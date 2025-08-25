ABD’de inşaat sektöründe yeni dinamikler

ABD’de inşaat sektörü, Haziran 2025’te hareketli bir dönemden geçti. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, inşaat izinleri %2,2 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık bazda 1,362 milyon adede geriledi. İlk tahmin olan 1,354 milyonluk seviye yukarı yönlü revize edilse de bu rakam, Haziran 2020’den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, bu düşüşü ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle ilişkilendiriyor.

ÇOK BİRİMLİ KONUTLARDA SERT DÜŞÜŞ

İnşaat izinlerindeki gerilemenin en büyük nedeni, beş veya daha fazla birimli yapılara yönelik izinlerdeki keskin düşüş oldu. Bu kategoride izinler %9,4 azalarak yıllık bazda 432 bin adede indi. Çok birimli konut projeleri, genellikle kentsel bölgelerde yoğunlaşırken, bu düşüş, geliştiricilerin yüksek maliyetler ve talep belirsizliği nedeniyle temkinli davrandığını gösteriyor. Öte yandan, tek ailelik konut izinleri %1 artışla 875 bin adede yükseldi. Bu artış, bireysel konut talebinin hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgesel veriler, inşaat sektöründeki dinamiklerin çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Güney’de inşaat izinleri %4,3 azalarak 742 bin adede gerilerken, Batı’da %7,7’lik düşüşle 274 bin adet kaydedildi. Buna karşılık, Kuzeydoğu’da izinler %21,4’lük çarpıcı bir artışla 125 bin adede ulaştı. Orta Batı’da ise %1,4’lük mütevazı bir yükselişle 221 bin adet izin alındı. Uzmanlar, Kuzeydoğu’daki artışın, bölgedeki ekonomik canlanma ve altyapı yatırımlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ NE VADEDİYOR?

İnşaat izinlerindeki bu dalgalanma, ABD ekonomisindeki genel gidişat hakkında ipuçları veriyor. Yüksek faiz oranları ve malzeme maliyetlerindeki artış, inşaat sektörünü baskı altına alırken, tek ailelik konut talebindeki direnç, piyasanın tamamen durmadığını gösteriyor. Analistler, önümüzdeki aylarda federal politikaların ve ekonomik göstergelerin sektörü nasıl şekillendireceğini yakından izliyor.