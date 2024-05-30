ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Kaynak: AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentilerin üzerinde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verileri yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ülkede ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artış göstererek 219 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 218 bin olacağı beklentisindeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına yönelik önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 215 binden 216 bine yükseldi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artış göstererek 222 bin 500'ini gördü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Mayıs ile biten haftada 4 bin kişi artış göstererek 1 milyon 791 bini gördü.

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