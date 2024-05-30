ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık verilere göre, bu sayı bir önceki haftaya göre 3 bin kişilik bir artış gösterdi. Piyasa tahminleri, başvuru sayısının 218 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının önceki haftaya ait sayısı ise 215 binden 216 bine revize edildi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 kişi artarak 222 bin 500'e ulaştı. Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 18 Mayıs haftasında 4 bin kişi artışla 1 milyon 791 bine yükseldi.