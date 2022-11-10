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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:45
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti
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Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 225 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 217 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 azalarak 218 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 29 Ekim ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 493 bin seviyesine yükseldi.

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