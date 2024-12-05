ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

Kaynak: AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artışla 224 bine ulaştı.issizlik-basvurulari.jpgPiyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artarak 218 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Kasım ile biten haftada 25 bin kişi azalarak 1 milyon 871 bine düştü.

Son Haberler
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti