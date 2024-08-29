ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin ile beklentilerin hemen altında geldi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 232 bin seviyesinde olacağını ön görüyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verileri kapsamında, daha önce 17 Ağustos ile biten haftada 232 bin düzeyinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 233 bin olarak açıklandı.