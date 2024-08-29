ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk defa işsizlik maaşına başvuranların sayısı 231 bin ile beklentilerin hafif altında açıklandı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Ağustos ile biten haftada 231 bin ile beklentilerin hemen altında geldi.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 232 bin seviyesinde olacağını ön görüyordu.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verileri kapsamında, daha önce 17 Ağustos ile biten haftada 232 bin düzeyinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 233 bin olarak açıklandı.

Son Haberler
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı
Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı
Hafta sonları uyumak hayat kurtarıyor
Hafta sonları uyumak hayat kurtarıyor
Siirt'te trafik kazası
Siirt'te trafik kazası
Şanlıurfa'da akraba kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü