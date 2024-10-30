ABD'de istihdam beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekim ayında 233 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek artışı kaydeden özel sektör istihdamının, bu dönemde 110 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin eylül ayı verisi ise 143 binden 159 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 4 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 86 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 140 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 211 bini hizmet sektöründe, 22 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ekimde yıllık ücret yüzde 4,6 arttı. Yıllık ücret artışı eylülde yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, kasırga sonrası toparlanmada bile istihdam artışının ekimde güçlü olduğunu belirtti.

Richardson, "Yılı tamamlarken, ABD'de işe alımlar güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.