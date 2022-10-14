ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde de düşüşünü sürdürdü

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azaldı.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü 3'üncü aya taşıyan ithalat fiyat endeksi, ağustosta da yüzde 1,1 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Beklenenden az düşüş gösteren ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1 azalması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat endeksi, ağustos ayında yüzde 1,7 azalmıştı.

Endeks, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 arttı. (AA)