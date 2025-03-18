ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

Kaynak: AA
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi, şubatta yüzde 0,4 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, ocakta da yüzde 0,4 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,2 düşmesi öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 1,3 artmıştı.

Endeks, şubatta geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,1 yükseldi.

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