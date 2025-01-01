ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme

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ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme

ABD'de araçlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 2'si polis 30 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını yapan kişinin de öldürüldüğü açıklandı.

ABD'nin New Orleans eyaletinin ünlü eğlence merkezi Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı.

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Tanıkların anlattıklarına göre, bir araç kalabalığa hızla daldıktan sonra sürücü aracı terk ederek insanlara ateş açtı. Olayın ardından güvenlik güçlerinin ateşe karşılık verdi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Terör saldırısını gerçekleştiren kişi, bölgede bir polis tarafından vurularak öldürüldü. New Orleans Belediye Başkanı, olayın terör saldırısı olduğunu belirtirken, FBI ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın bir terör saldırısı olmadığını belirtti.

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