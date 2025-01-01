ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırganın kimliği belli oldu

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yıl kutlamaları esnasında bir şahıs, kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Saldırgan, ardından bulunduğu araçtan inerek rastgele etrafına ateş açtı. Yaşanan olayın ardından 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurmuştu, fakat gerçek öyle çıkmadı. FBI, daha sonra yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

IŞİD ÜYESİ ÇIKTI

Saldırıyı yapan şahsın 42 yaşında Amerikan vatandaşı Şemseddin Cabbar olduğu belirlendi. Cabbar’ın bir süre Amerikan ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı.

FBI: ARACINDA DEAŞ BAYRAĞI BULUNDU

ABD polisi, saldırının terörist etkisiz hale getirilmesinin ardından, aracın arkasındaki bir direği branda ile kapatması dikkat çekmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, eski asker olduğu ortaya çıkan teröristin aracından yapılan incelemde aracın arkasındaki bir direkte, terör örgütü IŞİD bayrağının bulunduğu bildirildi.