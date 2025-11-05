ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde bir UPS kargo uçağı kalkışa geçmesinden kısa bir süre sonra düştü.

Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışını gerçekleştiren uçağın varış noktası Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı olacaktı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, “UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.” ifadelerine yer verildi.



Kazanınn ardından kargo şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, “Louisville, Kentucky’de bir uçağımızın karıştığı bir olay hakkında bilgilendirildik. Güncellemeler resmi kanallarımız üzerinden paylaşılacaktır.” denildi

'EVDE KALIN' EMRİ VERİLDİ

Louisville Metro Polisi, kazanın meydana geldiği bölgede yangın ve enkaz bulunduğunu, bölgenin aktif bir müdahale alanı haline geldiğini açıkladı. Kazada yaralıların bulunduğu ve 20’den fazla acil yardım çağrısı alındığı bildirildi. Havalimanına yaklaşık 5 mil uzaklıktaki bölge için güvenlik gerekçesiyle “evde kalma” emri verildi.

KAZANIN BİLANÇOSU NETLEŞMEYE BAŞLADI''

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ilk belirlemelere göre kazada en az 3 kişinin öldüğünü, bazıları ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazayı "feci" olarak niteleyen Beshear, uçağın düştüğü bölgede ticari işletmelerin bulunduğunu belirterek, "Ölü ve yaralı sayısının artmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN HALA SÜRÜYOR'

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de yaşanan kazayı "asla unutulmayacak inanılmaz bir trajedi" olarak niteledi. Şehirdeki tüm acil durum kurumlarının kaza mahalline müdahale için görevlendirildiğini vurgulayan Greenberg, "Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor. Bölgede çok sayıda yol kapalı, lütfen olay yerine yaklaşmaktan kaçının" dedi. Louisville Uluslararası Havalimanı yönetimi ise, kazanın ardından havalimanının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.