ABD'de kaza yapan şoför 6 gün sonra aracında bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de kaza yapan şoför 6 gün sonra aracında bulundu
ABD'nin Indiana eyaletinde kaza yapan şoför, 6 gün sonra bir köprünün altında kamyonunda sıkışmış halde bulundu. Talihsiz adamın bir bacağı kesilirken günlerce su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

BBC’nin haberine göre, Indiana'da meydana gelen kazanın ardından altı gün boyunca aracıyla köprünün altında mahsur kalan sürücü, balık tutma yeri arayan iki balıkçı tarafından bulundu.

Polis, Mario Garcia ve damadı Nivardo De La Torre'nin eşlerini beklerken zaman öldürdüğünü söyledi.

Sonunda kamyonu 20 Aralık'ta Interstate 94 otoyolunda düşen Mishawaka'dan 27 yaşındaki Matthew Reum'u buldular.

Sendikası, Bay Reum'un hastanede bacaklarından birinin kesildiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu söylüyor.

Bay Garcia, kaza geçiren kamyonu gördüğünü ve Bay Reum "uyandığında" hava yastığını yoldan çekmekte olduğunu söyledi.

Eyalet polisi tarafından düzenlenen bir basın toplantısında sürücünün, adamlara Portage yakınlarındaki köprünün altında sıkışıp kaldığını ve koltuğunda sıkışıp kaldığını söylediğini hatırladı.

Bay Garcia, adamın kendisine "Bağırmayı ve çığlık atmayı denedi ama kimse onu duymadı" dediğini hatırladı.

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"SADECE SESSİZDİ; SADECE SUYUN SESİ."

Sendikalı kaynakçı olan Bay Reum'un yiyeceği yoktu ancak yağmur suyu içerek hayatta kalmıştı.

CBS'nin Indiana Eyalet Polisi Çavuş Glen Fifield'in aktardığına göre, kurtarılan sürücü South Bend'deki Memorial Hastanesi'ne götürüldü .

Polis şunları ekledi: "Bu öğleden sonra derede yürüyen iki kişi olmasaydı, bu olay büyük olasılıkla farklı bir sonuçla sonuçlanacaktı.

"Balıkçılar aracı bulmadan önce bu bölgede herhangi bir kaza olduğuna dair herhangi bir rapor yoktu."

Balıkçılar, adamla karşılaştıklarında çok mutlu olduklarını söyledi.

Çavuş Fifield, "Bu gece hava soğuk ve bu geceyi atlatabileceğine inanmıyorum" dedi. "Bu benim kişisel görüşüm." dedi.

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Bay Garcia şunları ekledi:

Bana uzun süredir orada olduğunu, neredeyse tüm umudunu kaybettiğini, çünkü orada kimse olmadığını söyledi.

NBC'nin haberine göre, Bay Reum'un sendikası Boilermakers Local 374, sol bacağının çarşamba sabahı kaval kemiğinin ortasından kesildiğini söyledi .

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