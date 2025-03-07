ABD’de kereste fiyatları geriliyor

Kereste fiyatları, ticaret gerilimleri ve arz sıkıntıları nedeniyle dalgalanmayı sürdürüyor. ABD’de vadeli kereste kontratları 630 dolar seviyesinde işlem görerek bu ayın başında ulaşılan 658 dolarlık iki buçuk yılın zirvesinden geriledi. Ancak fiyatlardaki bu düşüş, sektördeki belirsizliği ortadan kaldırmış değil.

KANADA KERESTESİNE UYGULANAN VERGİLER

Başkan Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş, ancak önce otomobilleri muaf tutmuş, ardından USMCA kapsamındaki tüm ürünler için vergileri 2 Nisan’a kadar askıya almıştı. Eğer yüzde 25’lik vergi yürürlüğe girerse, ABD Ticaret Bakanlığı’nın halihazırda uyguladığı yüzde 14.5’lik kereste vergisiyle birlikte toplam vergi oranı yüzde 39.5’e yükselecek.

KERESTE FİYATLARI YÜKSELİRKEN ABD’DE ARZ DARALIYOR

Vergi tehdidi, kereste fiyatlarını yükseltmiş durumda. ABD ormanlarındaki arz sıkıntısı da bu durumu daha da kötüleştiriyor. 2024 yılında Kuzey Amerika’da kereste üretimi 3.1 milyar board feet azaldı. Özellikle Kanada’da yükselen maliyetler, çok sayıda kereste fabrikasının kapanmasına neden oldu.