Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletine bağlı Lexington kentinde Old Richmond Yolu üzerindeki Richmond Baptist Kilisesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı, Pazar sabahı iki kadının yaşamını yitirmesine ve iki erkeğin yaralanmasına neden oldu. Olay öncesinde Kentucky Eyalet Polisi (KSP) memuru, Terminal Airport Drive bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Şüphelinin Guy House olduğu tahmin edilirken, memur aracı plaka tanıma sistemi uyarısı sonrası durdurdu.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Havalimanında eşiyle birlikte bulunan Larissa McLaughlin, polis memurunun aracın yanına giderek şüpheliyle konuştuğunu gördü. McLaughlin, “Her şey sıradan gibiydi. Polis açık pencereden konuşuyordu. Aracımız geçerken ‘pat pat’ sesleri duydum ve bunun silah sesi olduğunu anladım” dedi. McLaughlin’in eşi hemen 911’i ararken, kendisi havalimanı girişine koşarak yardım çağırdı.

İyi niyetli vatandaşlar, McLaughlin’i takip ederek vurulan polis memuruna müdahalede bulundu. KSP memurunun durumu şu anda stabil.

KİLİSE SALDIRISI VE ŞÜPHELİNİN SONU

Polis yetkililerine göre şüpheli, Belleau Wood Drive’da bir aracı zorla alarak Richmond Road Baptist Kilisesi’ne yöneldi. Kilisede 72 yaşındaki Beverly Gumm ve 32 yaşındaki Christina Combs vurularak hayatını kaybetti. Beverly Gumm, kilise papazının eşiydi. İki erkek ise yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi vurdu ve şüpheli olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇEVREDEKİ İŞLETMELERDE GÜVENLİK ALARMI

Kilise karşısında bulunan Boonedogs restoranının genel müdürü Kasey Darling, saldırı sırasında işletmenin kilitlendiğini açıkladı. Darling, "Burası şehirden kaçan insanların geldiği sakin bir bölge. Böyle bir olayın burada yaşanması çok endişe verici" dedi. Restoranın güvenlik prosedürlerinin olduğunu belirten Darling, “Personelimiz aktif silahlı saldırı durumunda içeri girip güvenli bölgeye geçmek için eğitimli” ifadelerini kullandı.