ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Bu dönemde beklentilere paralel artan kişisel gelirler, haziranda yüzde 0,3 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Temmuzda beklentiler dahilinde artan ve dört ayın en yüksek artışını gösteren kişisel tüketim harcamaları, haziranda yüzde 0,4 yükselmişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, haziranda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bu dönemde şubattan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Aylık ve yıllık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeks, haziranda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 yükselmişti.