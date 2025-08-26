ABD'de konut fiyatlarının artış hızı haziranda gerilemeye devam etti

S&P Dow Jones Indices, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren endeks, mayısta yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel yükseliş kaydeden endeks, mayısta yüzde 2,8 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir, haziranda da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 6,1 ile Chicago ve yüzde 4,5 ile Cleveland oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,4 azalışla Tampa olarak kayıtlara geçti.