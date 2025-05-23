ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!

Kaynak: AA
ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!

ABD’de nisan ayında yeni konut satışları %10,9 artarak 743 bin seviyesine ulaştı. Bu rakam, Şubat 2022’den bu yana en yüksek satış oranı olarak kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu dönemde yeni konut satışları 743 bin ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de yeni konut satışları, nisanda yüzde 10,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 10,9 artarak 743 bine ulaştı.abd-konut.webpŞubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi 694 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları, martta yüzde 2,6 artışla 670 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 3,3 yükseldi. ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 0,8 artarak 407 bin 200 dolara çıktı.

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