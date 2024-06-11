ABD’de köpek balığı saldırıları korkuttu

Kaynak: DHA
ABD’de köpek balığı saldırıları korkuttu

ABD'nin Florida eyaletindeki South Walton bölgesinde Cuma günü iki ayrı köpek balığı saldırısı meydana geldi.

South Walton İtfaiye Bölgesi ve Walton County Şerif Ofisi, Cuma öğleden sonra yaşanan bu olaylara müdahale etti. Yetkililer, iki kişinin ağır, bir kişinin ise hafif yaralandığını bildirdi.

İlk saldırı, saat 13:20 sularında gerçekleşti. 911'i arayan birçok kişi, yaklaşık 45 yaşındaki bir kadının kumsalın yanından yüzerken bir köpek balığı tarafından ısırıldığını bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, kadının kalçasında ve sol kolunun alt kısmında ciddi yaralanmalar olduğunu tespit etti.

İkinci saldırı, ilk olayın dört mil doğusunda, saat 14:55 sularında meydana geldi. Bu olayda 15 yaşlarında iki kız yaralandı.

Polis, yaptığı son açıklamada, birimlerin plajlarda devriye gezdiğini ve plajların açıldığını ancak hala tehlikeli olabileceğini belirtti.

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