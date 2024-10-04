ABD'de kritik veri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de kritik veri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

ABD'DE GÜÇLÜ İSTİHDAM ARTIŞI

ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı verileri dikkat çekti. Tarım dışı istihdam artışı 150 bin kişiydi. Ancak rakam eylülde beklentinin çok üzerinde 254 bin çıktı. Bu rakam kasım ayında öngörülen 50 baz puanlık faiz indirimini geriye itti.

Tarım dışı istihdam verileri sınırlı da olsa işsizliğin gerilediğini ortaya koydu. Bu rakamlarla birlikte 4,2 beklenen işsizlik oranı 4,1'e düştü.

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