ABD’de federal hükümetin kapalı olmasından ülke genelinde hava ulaşımı kritik derecede etkilendi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), bütçe çıkmazı gerekçesiyle hava trafik kontrolü personelinin iş bırakmasının ardından 40 havalimanında uçuşların azaltıldığını belirtti.

Bu kararın ardından perşembe ile pazar günleri arasında 1700’den fazla uçuş iptali gerçekleşirken, binlerce yolcu da saatler süren gecikmeler yaşadı.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

ABD Ulaştırma Bakanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı bölgelerde hava sahasının geçici olarak kapatılabileceğini belirtmişti.

FAA, hava trafik kontrolörlerinin maaş alamamaları nedeniyle göreve gelememesi sonucu seferlerin azaltıldığını belirtti. Yetkililer, bu adımın uçuş güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olarak atıldığının da altını çizdi.



Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre, iptallerin yaklaşık 800’ü cuma günü, kalan kısmı ise hafta sonu yapıldı.

Perşembe gününden bu yana en az 4 bin 300’ü dün olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi