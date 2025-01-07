ABD'de kuş gribine bağlı ilk ölüm yaşandı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişide H5N1 (Kuş Gribi) vakasının görülmesi üzerine OHAL ilan edilmişti. ABD'de kuş gribi virüsü nedeniyle bir kişi öldü.

Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, ölü kuşlarla temas ettikten sonra virüsü kaparak aralık ayında hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığı ağır septomlar nedeniyle öldüğünü belirtti.

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KUŞ GRİBİ NEDİR

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir. H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabilir. İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.