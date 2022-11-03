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Liseli iki genç düşük not verdi diye öğretmenlerini öldürdü

ABD'de iki lise öğrencisi düşün not verdiği gerekçesiyle 66 yaşındaki öğretmenleri Nohema Grber'i beyzbol sopasıyla döverek öldürdü.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:53
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ABD'de liseli 2 genç düşük not verdi diye öğretmenleri Nohema Grber'i öldürdü

Liseli iki genç düşük not verdi diye öğretmenlerini öldürdü
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Elde edilen bilgilere göre, ABD’de de 2021 Kasım ayında Connecticut Eyaleti'ndeki Iowa Lisesi'nde İspanyolca öğretmeni olan Nohema Graber'in (66) cansız bedeni tren yolu menfezinde bulundu.

Olayın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri cinayeti Graber'in iki öğrencisinin işlediğini tespit etti.

16 YAŞINDAKİ 2 LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRDÜ

Cinayetten önce parkta yürüyüş yapan Graber'in Willard Miller ve Jeremy Goodale isimli 16 yaşındaki iki öğrencisi tarafından beyzbol sopası ile darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

NEDENİ 'DÜŞÜK NOT'

Polisteki ifadesinde Miller, öğretmenin kendisine verdiği notun sınıf ortalamasına göre düşük olduğunu, bu duruma öfkelendiğini söyledi. Polis ifadelerini doğrulayan savcılığın raporunda, "Deliller, Graber cinayetinin düşük not verilmesi üzerine işlendiğini gösteriyor" denildi.

Görgü tanıkları ifadesinde, olay yerine gelen Graber'in ardından iki maskeli gencin park etrafında görüldüğünü söyledi. Cinayet mahallinde delil bırakmak istemeyen gençlerin öğretmenlerini öldürdükten sonra minibüs ile uzak bir noktaya götürmeye karar verdiği bilgisine ulaşıldı. Minibüsü cesedi sakladıkları yerde bırakan zanlıları yolda yürürken başka şahısların gördüğü tutanaklarda yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Öte yandan ikilinin işledikleri cinayetle sosyal medyada övündükleri ortaya çıktı. Miller ve Goodale'in cinayet akşamı sosyal medya hesaplarından işledikleri suça delil oluşturabilecek paylaşımları savcılık tespit etti. Yapılan paylaşımlarda intikam alındığına dair ibarelere yer verildiği mahkeme tutanaklarına girdi.

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