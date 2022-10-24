﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

Şehrin Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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