24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:07
Takip Et

ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
+
Aa
-

Şehrin Polis Komiseri Michael Sack, basın toplantısında, Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’nde bu sabah meydana gelen saldırıda 2 kişinin öldüğünü belirtti.

Sack, 20 yaşlarındaki saldırganın da polisle girdiği çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda açıklama yapılmazken, saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Uzun namlulu silahı bulunan saldırganın kimliği açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
1
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
5
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.