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ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yükseğinde

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:19
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ABD'de mal ticareti açığı eylülde aylık bazda yüzde 5,7 artışla 92,2 milyar dolara çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yükseğinde
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Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,7 artarak 92,2 milyar dolara yükseldi.

Art arda 5 ay gösterdiği daralmanın ardından artış kaydederek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan mal ticaret açığı, ağustosta 87,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı eylülde yüzde 1,5 azalışla 177,6 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı yüzde 0,8 artarak 269,8 milyar dolara çıktı.

Eylülde aylık bazda toptan eşya stokları yüzde 0,8 ve perakende stokları yüzde 0,4 arttı.

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