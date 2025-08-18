ABD'de mavi domuz alarmı: Yetkililer uyarı üstüne uyarı yayımladı

Kaliforniya’daki avcılar, yaban domuzlarının iç organlarının parlak neon maviye dönüştüğünü fark ederek yetkilileri harekete geçirdi. Konu, özellikle Monterey County bölgesinde uyarıların yayımlanmasına yol açtı. Wildlife kontrol şirketi sahibi Dan Burton, Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, “Küçük bir mavi değil, parlak yaban mersini mavisi diyebileceğiniz bir ton” ifadelerini kullandı.

Yetkililerce yapılan incelemeler, bu dramatik renk değişikliğinin rodentisit zehirlenmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür zehirler, tanımlama amacıyla boyalı olarak satılmakta ve Kaliforniya’da 2024’ten bu yana kullanımı sıkı bir şekilde sınırlanmış durumda.

RODENTİSİT ZEHİRLENMESİ VE TEHLİKELERİ

California Fish and Wildlife (CDFW) bünyesindeki pestisit araştırma koordinatörü Ryan Bourbour, “Avcıların, yaban domuzları, geyikler, ayılar ve kazlar gibi av hayvanlarının etlerinin rodentisitlere maruz kalması halinde kontamine olabileceğini bilmesi gerekiyor” dedi. Rodentisitler, uygulandıkları alanlara yakın bölgelerde yaşayan diğer yaban hayvanları için de ciddi risk oluşturuyor.

Rodentisitlerin içinde yer alan diphacinone gibi birinci nesil zehirler, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek hayvanlarda şiddetli iç kanamalara yol açıyor. Zehirlenmiş bir hayvanın etini tüketen insanlar ve yırtıcılar da sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Diphacinone, ikinci nesil rodentisitlere göre daha hızlı parçalanmasına rağmen ölü hayvan dokularında bir süre aktif kalabiliyor.

KİMYASAL PESTİSİTLERİN YAYDIĞI TEHLİKE

Uzmanlar, kimyasal pestisitlerin yalnızca hedef olmayan yaban hayvanlarına değil, insanlar üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını vurguluyor. Bu maddeler, sperm sayısında azalma, diyabet, kanser ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda baykuşlardan arılara kadar birçok tür, pestisitlerin doğrudan veya dolaylı etkilerinden zarar görüyor.

Kaliforniya’daki yaban domuzları, evcil domuz ve yabani domuz melezleri olarak hem zehirli kemirgenleri hem de yemleri tüketebiliyor. Bu durum, ekosistemdeki hassas dengeleri daha da tehdit ediyor.

CDFW, riskli kontrol yöntemlerini azaltmak amacıyla entegre zararlı yönetimi stratejilerini teşvik ediyor. Bu yöntemler arasında doğal yırtıcıların desteklenmesi, çit ve tuzakların kurulması gibi alternatif çözümler bulunuyor. Yetkililer ayrıca, mavi hayvanlar veya diğer anormal durumlarla karşılaşan kişilerin Wildlife Health Lab’a bildirimde bulunmasını istiyor.