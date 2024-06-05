ABD'de Mortgage faiz oranları yükseldi, başvurular azaldı

Geçen hafta, önceki haftaya kıyasla mortgage başvurularında yüzde 5,2'lik bir düşüş kaydedildi. Bu dönemde, konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 geriledi.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,05'ten yüzde 7,07'ye yükseldi. Benzer şekilde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,66'dan yüzde 6,75'e çıktı.

MBA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının biraz yükselmesine rağmen ekonomik büyümenin bir miktar yavaşladığını belirtti. Ayrıca, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.