ABD'de mortgage faizleri yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Haziran ile sona eren haftaya yönelik mortgage verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 gerileme gösterdi.

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,93'ten yüzde 7,03'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,56'ya yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, son enflasyon verilerinin Fed'in 2024’ün ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri canlı tutmasına rağmen, geçen hafta mortgage faizlerinin yüzde 7 seviyesini aştığını ifade etti.

Hem yeni hem de ikinci el konut stoku son birkaç ayda artsa da haziranın son haftasında satın alma başvurularının azaldığını belirten Fratantoni, yeniden finansman faaliyetinin de durgun kaldığını belirtti.