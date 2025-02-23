ABD’de Musk’tan hükümet çalışanlarına ilginç e-posta!

Kaynak: İHA
ABD’de Musk’tan hükümet çalışanlarına ilginç e-posta!

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki iş insani milyarder Elon Musk yönetimi, federal hükümet çalışanlarına "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderirken, Musk, "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklar. Yanıt verilmemesi istifa olarak kabul edilecektir" açıklamasını yaptı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, federal hükümette düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği iş insani milyarder Elon Musk yönetimi federal hükümet çalışanlarına bir önceki haftaya ait iş başarılarını detaylandırmaları için "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderdi. Personel Yönetimi Ofisi'ne ait bir insan kaynakları adresinden gönderilen mesajda çalışanlara yanıt vermeleri için yarın yerel saatle 23:59'a kadar süre tanındı.

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklar. Yanıt verilmemesi istifa olarak kabul edilecektir" dedi.

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