ABD'de NBA kutlamaları yapanların yakınında silahlı saldırı: 9 yaralı

Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) liginde şampiyonluk kutlamaları yapan Denver'lı taraftarların yakınında meydana gelen saldırıda 9 kişi yaralandı.

ABD'de NBA kutlamaları yapanların yakınında silahlı saldırı: 9 yaralı

Editör: Ersoy Özdem

Polis ekipleri, Denver'da Nuggets'ın ilk NBA şampiyonluğunu kazandığı arenanın yakınında "kaotik" bir silahlı çatışmada dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili bir zanlının vurularak gözaltına alındığı ve şu anda hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yetkililer, olayın şüpheli bir uyuşturucu ticareti sırasında çıkan bir tartışmanın ardından meydana geldiğini söyledi. Polis, olay yerinden çok sayıda fentanil hapı ve nakit para ele geçirildiğini belirtti.

Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, "Güçlü inancımız, bunun kutlamayla hiçbir ilgisi olmadığı yönündedir" dedi.

Saldırıda, 8 erkek ve 1 kadının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

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